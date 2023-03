MONTEFANO - La donazione dei volontari della sezione “Brigadiere Giuseppe Diaschi”

Grazie alla generosità e all’impegno dell’associazione nazionale carabinieri volontariato Montefano la casa di riposo “A. Cristallini” è stata dotata di un nuovo letto adeguato alle esigenze di riposo degli ospiti della struttura.

Ieri mattina i volontari hanno consegnato alla casa di riposo cittadina un letto Modello Luna a tre snodi e 4 sezioni, un materasso ventilato in poliuretano espanso (antidecubito) ed una fodera per guanciale ignifuga. Il vicesindaco Pianesi: «Ringrazio l’Anc per la donazione generosa, i volontari della sezione “Brigadiere Giuseppe Diaschi” sono sempre attenti alle necessità della comunità montefanese, ora con la fornitura di qualcosa di necessario, altre volte con la loro presenza di supporto alle tante attività del Comune. Grazie mille, vi sentiamo sempre vicini e pronti a soddisfare molte delle necessità che si evidenziano nella nostra cittadina».