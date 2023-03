L'EX GIOCATORE della Nazionale e della Juventus è ospite a Loro Piceno. Ieri sera era a Londra per seguire il match di Champions Tottenham-Milan come opinionista, stamattina è atterrato all'aeroporto di Ancona. Passaggio alla Poltrona Frau dove si è fatto immortalare con la sciarpa cremisi

Dal grande calcio di Londra alle splendide colline di Loro Piceno: l’ex giocatore della Nazionale e della Juventus Claudio Marchisio per qualche giorno nel Maceratese. Atterrato questa mattina all’aeroporto di Ancona, ieri sera era a bordo campo come opinionista durante la partita Tottenham – Milan. In tanti, sui social, hanno seguito con curiosità ed interesse i suoi spostamenti, fino a taggare il piccolo borgo maceratese. Si trova in zona per motivi professionali. Al momento è ospite della struttura Villa Anitori, a Loro Piceno. Il “principino” ha fatto visita anche alla Poltrona Frau, dove si è fatto immortalare con la sciarpa cremisi a fianco di un tifoso del Tolentino.

Al momento non sono stati resi noti i motivi della sua visita in provincia. Claudio Marchisio, 37enne torinese, ha legato la sua carriera calcistica alla Juventus, squadra in cui è cresciuto (se si esclude una breve parentesi all’Empoli agli albori). Con i bianconeri, di cui è poi diventato capitano, ha vinto sette campionati consecutivi, tre Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia (uno scudetto anche in Russia con lo Zenit San Pietroburgo).