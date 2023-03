FESTIVAL - La città sarà presente come eccellenza delle Marche alla 31esima edizione dell'evento che si terrà a Fermo questo fine settimana

Appignano città della ceramica, ricca d’arte e di specialità enogastronomiche, sarà presente come eccellenza delle Marche alla 31esima edizione di Tipicità Festival che si terrà a Fermo questo fine settimana. All’interno degli spazi del Comune di Appignano sarà possibile scoprire le bellezze e le peculiarità del borgo grazie all’allestimento fotografico presente nello stand e al materiale divulgativo a disposizione del pubblico. «Saremo presenti con le nostre principali eccellenze: le ceramiche artistiche e Leguminaria – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – nel nostro spazio i visitatori potranno vedere all’opera i maestri vasai di Appignano nell’antica arte della ceramica e deliziare i loro palati con i nostri legumi. Un importante momento di promozione per il nostro borgo in virtù dei numerosi ospiti italiani e stranieri che quest’anno la manifestazione ospita».

Saranno infatti presenti negli spazi del Comune anche i famosi maestri vasai del borgo che oltre ad esporre alcune delle loro preziose opere d’arte, si esibiranno per il pubblico in dimostrazioni di decorazione e di lavorazione della ceramica al tornio. Parteciperanno alla tre giorni di promozione turistica e culturale di Fermo i principali artisti e associazioni di ceramisti di Appignano tra cui Sandra Zuccari, Laura Scopa, Marica Sabbatini, l’ associazione AppCreativa, Le Imperfette di Elena e Chiara, Taruschio ceramica e la Scuola comunale di ceramica maestri vasai appignanesi – Mav. I visitatori potranno vedere nascere sotto i loro occhi le opere artistiche della famosa ceramica di Appignano, dal 1500 espressione dell’artigianato locale confluito nell’arte, nonché principale protagonista di un lungo periodo della storia dell’economia del territorio insieme all’industria del mobile e del manifatturiero.

Protagonista della parte gastronomica del territorio la manifestazione Leguminaria che quest’anno si terrà il 13 14 e 15 ottobre ad Appignano, presente a Tipicità con i prelibati legumi che grazie all’organizzazione della Pro Loco e dei coltivatori delle aziende agricole Mazzieri e Medei, verranno preparati con le antiche ricette e serviti al pubblico presente nella tre giorni fermana in squisite degustazioni. «La vetrina di Tipicità è un’occasione per far conoscere sia al pubblico di prossimità che a quello nazionale ed internazionale Leguminaria la nostra grande manifestazione culturale che ogni anno propone ai visitatori un viaggio tra le specialità gastronomiche dei legumi nelle ceramiche della tradizione – ha affermato il vice sindaco e assessore al Turismo Stefano Montecchiarini -. Quest’anno a Tipicità presenteremo anche la nuova guida turistica esperienziale-emozionale di Appignano, realizzata in collaborazione con la Giaconi editore. Un innovativo strumento di promozione turistica e culturale che fa rivivere al lettore le emozioni di un turista alle prese per la prima volta con le meraviglie del nostro borgo a forma di cuore».

Domenica 12 marzo alle 16 proprio a Tipicità il sindaco Mariano Calamita, l’assessore al turismo Stefano Montecchiarini, l’editore Simone Giaconi e l’archeologo Emanuele Luciani presenteranno “Appignano – Un cuore di paese” la nuova guida turistica emozionale che contiene tutte le informazioni sulle eccellenze del borgo della ceramica attraverso alcuni percorsi storici, artistici, culturali ed enogastronomici. La guida, curata dall’ archeologo e guida ambientale escursionistica Emanuele Luciani, narra le emozioni di un turista alle prese per la prima volta con le meraviglie del borgo a forma di cuore e verrà divulgata in tutte le librerie e nelle fiere di settore.