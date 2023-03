CIVITANOVA - Si è spenta questa mattina a 93 anni. Donna umile, onesta e intelligentissima è stata una presenza costante nella vita del politico civitanovese che la ricorda: «Un amore ed un dolore immensi. Grazie per tutto, di tutto»

Si è spenta a 93 anni Giovanna Ginevri, madre dell’ex presidente del consiglio di Civitanova Ivo Costamagna. Viveva col figlio in via Castelfidardo.

Una presenza costante nella vita di Costamagna, una madre amatissima e attenta confidente e guida nel percorso del politico civitanovese. Una vita costellata anche da tanti dolori per la scomparsa del marito prima e segnata anche dalla vicenda giudiziaria che ha colpito Costamagna negli anni di “Mani pulite”, con processi durati 29 anni e conclusi, sempre con assoluzione, solo lo scorso anno e che sono costati a tutta la famiglia sacrifici imponenti dal punto di vista umano ed economico.

La signora Giovanna ha saputo tenere sempre dritta la barra della vita privata e politica del figlio ed è stata una certezza e sicurezza per Costamagna che oggi è affranto per la perdita. Una donna umile, onesta, intelligente, sempre lucidissima. Lui stesso a comunicare il decesso con un post su Facebook: «Mamma è volata in cielo. Un amore ed un dolore immensi. Grazie per tutto, di tutto. Per sempre». Giovanna Ginevri era la sorella di Pietro Ginevri, il fondatore dell’ospedale di Civitanova in qualità di presidente dell’ente comunale assistenza e oggi ha una via a lui dedicata.