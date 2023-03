PIEVE TORINA - La donna si era presentata nel negozio con una banconota di grosso taglio per pagare una piccola consumazione. E' stata rintracciata dai carabinieri, per lei anche il divieto di ritorno nel territorio comunale per tre anni

Truffa del resto, inganna una commessa con una banconota di grossa taglia. Scoperta e denunciata una cinquantenne. E’ successo a Pieve Torina, dove i carabinieri sono riusciti ad individuare e denunciare la donna, pugliese residente in Umbria. Per lei è scattato anche il divieto di ritorno nel territorio comunale per tre anni.

La 50enne, già nota alle forze dell’ordine, era andata in un esercizio commerciale del paese. Approfittando dell’ora di punta, si era messa in fila alla cassa per pagare una piccola consumazione. Arrivato il suo turno ha dato alla commessa una banconota di grossa taglia per pagare e si è fatta dare il resto. Subito dopo ha fatto presente che aveva delle monete con sé, così ha consegnato quelle, riprendendosi la banconota e ovviamente tenendosi il resto. Il tutto in pochi attimi, poi si è allontanata. I carabinieri subito intervenuti sul posto, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’auto sulla quale viaggiava la 50enne e così poi sono riusciti ad arrivare anche a lei. Il bottino della truffa è stato restituito al negozio.

