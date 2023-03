PROMO - Sono stati 800 i presenti all'evento organizzato dalla divisione vino dell'azienda Recchioni all'hotel Cosmopolitan. Fra loro anche un ospite speciale, il centrale della Lube Simone Anzani

Dopo uno stop forzato durato tre anni, è tornato a Civitanova l’atteso appuntamento del Re-Wineday, l’evento organizzato dalla divisione vino dell’azienda Recchioni che ha radunato all’hotel Cosmopolitan oltre 60 cantine da tutta Italia con 500 vini in degustazione ed 800 presenze tra gli operatori del settore. Un momento di confronto che mancava dal 2019 quando causa Covid l’iniziativa si è interrotta. Quest’anno, forte anche della voglia di ricominciare, la giornata ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa.

A partire già dai numeri: quasi raddoppiate le cantine rispetto all’ultima edizione con presenze eccellenti, dall’Italia e dall’estero. Larga maggioranza alle Marche, ma sono rappresentate praticamente tutte le regioni italiane, con alcune novità di rilievo come la Liguria, l’Etna, l’Oltrepò Pavese, l’Alta Langa, il Lugana e molte altre ancora. Ma la selezione delle etichette non è l’unica novità: già dal nome si respira voglia di freschezza e di rinnovamento. Si chiama infatti ora “Centobottiglie” il gruppo di lavoro che per Recchioni opera sul vino, un gruppo volto a giocarsi con professionalità per ogni aspetto importante di questo settore della nostra economia e del nostro territorio, dalla ricerca dei prodotti alla formazione dei partner, dalle degustazioni alle collaborazioni per le varie attività con le cantine.

Tantissimi i clienti che hanno partecipato alla kermesse, fra loro anche un ospite speciale, il centrale della Lube Simone Anzani, amico della famiglia Castagnedi, produttori di Amarone, che ha approfittato dell’evento per assaggi e saluti.

Fra le novità in degustazione anche i vini Piwi, acronimo che identifica quei vini prodotti da vitigni incrociati e resistenti agli attacchi fungini, una produzione realizzata dunque senza l’uso di pesticidi di alcun tipo. A rappresentarli un’azienda Alto Atesina che partita 30 anni fa col biologico ha convertito tutti i 5 ettari di vigna alla lavorazione con questo metodo.

«C’è tanta voglia di tornare a stare insieme e il Re-Wineday ce ne ha dato l’opportunità – spiega Michele Recchioni, uno dei titolari della società insieme a Claudio e Fabio – anche perché come spesso ci dicono i nostri clienti, questo evento rappresenta un’opportunità unica per assaggiare in una sola giornata vini di ogni regione d’Italia ed esteri. Abbiamo richiesto ai produttori anche di portare alcune vecchie annate in degustazione e le aspettative non sono state deluse. Siamo molto soddisfatti della partecipazione. Quest’anno con 60 cantine abbiamo dovuto raddoppiare gli spazi a disposizione perché la location tradizionale (la sala conferenze dell’Hotel Cosmopolitan) non era più sufficiente».

«Il senso del vino è nella convivialità e ci piace averla riconquistata – aggiunge Simone Tordini, responsabile della divisione Vino – abbiamo in questo periodo rafforzato la nostra identità dandole un nome identificativo, “Centobottiglie”. Dietro ad un nome c’è un carattere, c’è un’anima e la nostra si è formata grazie alle belle esperienze maturate in questi anni. Una immagine nuova unita allo spirito di sempre, per continuare il nostro affascinante viaggio. Evviva il vino».

