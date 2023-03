Prova a rubare un’auto,

il proprietario lo mette in fuga

CIVITANOVA - Fermato dai carabinieri in via D'Annunzio e denunciato l'autore del tentativo di furto, la vettura era parcheggiata in via Indipendenza

Stava per rubare un’auto in sosta parcheggiata in via Indipendenza a Civitanova, ma il proprietario se n’è accorto e lo ha messo in fuga. Denunciato il responsabile. L’episodio è avvenuto ieri sera, dopo le 20,30, quando un uomo ha cercato di aprire un’auto parcheggiata allo scopo di rubarla. Ma ad assistere alla scena il proprietario della vettura che ha messo in fuga il ladro. L’autore del tentato furto è stato poi rintracciato dai carabinieri in via D’Annunzio. I militari lo hanno identificato e denunciato. (Redazione Cm)

