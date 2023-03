MACERATA - Un 38enne era finito in coma per sei giorni dopo l'aggressione, avvenuta nel gennaio 2021. Oggi si è svolta la prima udienza, i testimoni saranno sentiti il 23 ottobre

Partito il processo per il tentato omicidio in corso Cavour, a Macerata: oggi si è svolta la prima udienza. Due le persone che sono imputate. Si tratta dei presunti aggressori del 38enne Daniele V., l’uomo che in seguito ad un violento pestaggio era finito in coma per sei giorni. I fatti risalgono al 16 gennaio del 2021. Quella sera Daniele V. si trovava in corso Cavour quando era avvenuta l’aggressione (su cosa sia avvenuto e il perché di quel fatto dovrà far luce il processo).

Il 38enne, che all’epoca era da pochi mesi diventato padre, era stato aggredito con dei calci e una volta a terra gli aggressori gli avevano dato dei pestoni.

«Una violenza cieca» era stata definita dagli inquirenti (le indagini sono state condotto dalla Squadra mobile di Macerata). Sotto accusa per tentato omicidio sono finiti Orges Falli, 35, e Nazmir Jashari, 20, entrambi albanesi. Inizialmente era stato indagato il 23enne Enrriko Jashari, che non fa più parte del procedimento. Falli e Enrriko Jashari, individuati nel corso delle indagini come aggressori, erano stati arrestati e in seguito scarcerati dal tribunale del Riesame. Il nome di Nazmir Jashari nell’indagine è entrato in seguito. Secondo l’accusa i due imputati con una terza persona rimasta sconosciuta avevano colpito con calci e pugni alla testa e al torace il 38enne che era stato aiutato dall’intervento di alcune persone che secondo l’accusa avevano evitato il peggio. Le lesioni riportate dal 38enne erano state comunque particolarmente gravi e la prognosi è di oltre 40 giorni. Oggi è partito il processo, poi rinviato per sentire i primi testimoni del pm al 23 ottobre. I due imputati sono difesi dagli avvocati Vando Scheggia, Marielvia Valeri e Mirela Mulaj.

(Gian. Gin.)