Finisce con l’auto nel fosso:

una 21enne soccorsa in eliambulanza

MONTE SAN GIUSTO - L'incidente in via Piani Ete, lungo la Provinciale 72. La giovane è stata trasferita a Torrette. Non risultano coinvolti altri veicoli

6 Marzo 2023 - Ore 09:16

Finisce con l’auto in un fosso: una 21enne a Torrette. L’incidente stamattina poco dopo le 8 a Monte San Giusto. La giovane era a bordo di una Toyota Yaris era in via Piani Ete, lungo la Provinciale 72. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, ed è finita nella scarpata ai lati della carreggiata, ribaltandosi. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre la giovane, che aveva perso i sensi, dal veicolo. Viste le sue condizioni, i medici hanno allertato l’eliambulanza. La giovane, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stata quindi trasferita all’ospedale Torrette di Ancona.

