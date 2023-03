MACERATA - Due le ordinanze emesse dalla Polizia locale: la prima è valida il 13 marzo dalle 12,30 alle 18. L'altra fino al completamento dell'intervento

Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Macerata e lavori di ripristino della sicurezza in sicurezza del fosso sottostante il ponte in contrada Corneto, causato dall’erosione della scarpata stradale. La Polizia locale di Macerata emette due ordinanze per regolamentare la viabilità.

Una, lunedì 13 marzo, è valida dalle 12.30 alle 18 e prevede: divieto di sosta con rimozione coatta in piazza della Libertà (area a pagamento e area Apu); divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto autorizzati con pass e divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in via Padre Matteo Ricci, in piazza Vittorio Veneto; divieto di transito con obbligo di proseguire dritti all’intersezione con via XX Settembre in via Domenico Ricci.

L’altro provvedimento, invece, valido dallo scorso 3 marzo fino al termine dell’emergenza e dopo il ripristino della sicurezza del ponte, con orario 0/24, prevede: divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con contrada Valteia con sbarramento e con l’indicazione eccetto residenti, strada interrotta a 500 metri in contrada Cornet; divieto di transito, all’incrocio con contrada Corneto con sbarramento e con l’indicazione eccetto residenti, strada interrotta a 500 metri lungo la strada regionale 485 (Carrareccia).