CONTROLLI - Un fabrianese aveva un tasso alcolemico di quasi cinque volte superiore al consentito. Una maceratese è risultata positiva alle analisi tossicologiche. Nei guai anche un 50enne e un 30enne

Sono quattro le denunce sporte dai carabinieri durante il controllo del territorio nel Fabrianese.

La prima, ai danni di un 40enne del posto, fermato lungo la provinciale che da Sassoferrato conduce a Fabriano, zona Marischio. Fermato dai militari della Stazione di Sassoferrato alle 4 del mattino, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,4 grammi sul litro, quasi cinque di cinque volte superiore al limite consentito dalla legge. Per lui patente ritirata e auto sequestrata.

I carabinieri del Radiomobile hanno invece sorpreso un 50enne nato e residente in Puglia, che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano.

Sottoposto all’alcol test, il risultato ha dato un valore superiore a 1,6 grammi su litro. Per lui è stato disposto il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

In piena notte, inoltre, un fabrianese 30enne è stato fermato in via Dante. Disposto il ritiro della patente e la denuncia in quanto l’etilometro era superiore a 1,2 grammi al litro, più del doppio di quanto consentito dalla normativa, tutti e tre gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Infine, da segnalare che nel fine settimana sono arrivate le analisi di primo e secondo livello che sono state disposte dai carabinieri fabrianesi nei confronti di una automobilista maceratese 20enne, che nei giorni precedenti era stata fermata ad un posto di blocco, risultando in evidente stato di alterazione. La giovane è risultata positiva alla cocaina e quindi è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. E’ stata denunciata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.