MACERATA - E' successo in via Pancalducci, poco distante dal cimitero. L'uomo era a bordo di un'Ape car quando si è sentito male ed è finito contro la vettura che lo precedeva

Malore alla guida dell’Ape car, va contro un’altra auto: 85enne al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 10,30 davanti al cimitero di Macerata, in via Pancalducci. L’anziano era alla guida del veicolo quando all’improvviso si è sentito male e non è più riuscito a controllarlo. L’Ape car è così finita contro la vettura che la precedeva. Immediato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale. Viste le condizioni dell’85enne, i medici ne hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso in codice rosso. Illeso, invece, il conducente dell’auto rimasta coinvolta. Qualche disagio al traffico. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della municipale.