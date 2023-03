MACERATA - L'Anb collabora alla vendita promozionale di piante, il cui ricavato sarà devoluto alla scienza

Anche quest’anno la sezione di Macerata dell’Associazione nazionale bersaglieri ha offerto la propria collaborazione all’Associazione italiana Sclerosi multipla. L’Aism infatti ha programma per le giornate di ieri, oggi e dell’ 8 marzo la vendita promozionale di essenze floreali per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica volta a combattere e debellare la grave malattia della sclerosi multipla.

Diversi bersaglieri stanno affiancando i volontari dell’associazione ai banchetti allestiti in centri commerciali e vie della città di Macerata per l’offerta in vendita delle piantine i cui proventi saranno destinati alla ricerca. I bersaglieri, con in testa il presidente di sezione Carmine Posa e il presidente provinciale Mario Mucci, calzato il cappello piumato, con il coinvolgente entusiasmo che li contraddistingue e orgogliosi di contribuire alla riuscita dell’iniziativa, sono presenti presso i banchetti suscitando la simpatia, la curiosità e l’interesse della cittadinanza.