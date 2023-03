"MI RITORNI IN MENTE" - A 25 anni dalla morte e in occasione dell'80esimo anniversario della nascita del cantante, Popsophia annuncia una delle tre serate che animeranno la città costiera dal 28 al 30 luglio

Tante novità in cantiere e un evento speciale in ricordo di Lucio Battisti per la terza stagione di Rocksophia.

Popsophia annuncia il primo dei philoshow che animeranno la tre giorni civitanovese in programma dal 28 al 30 luglio. Una delle serate del festival di musica e filosofia infatti sarà dedicata alla figura, alla musica e ai testi delle canzoni del cantante scomparso nel 1998 e che domani avrebbe compiuto 80 anni. E’ il primo evento annunciato dell’estate civitanovese.

Una produzione sconfinata di brani entrati nell’immaginario popolare fino quasi ad essere di uso comune come aforismi. «L’occasione dell’anniversario ci offre l’opportunità di raccontare il percorso umano e artistico di Lucio Battisti – ha detto la direttrice artistica Lucrezia Ercoli – e nel celebrare il compleanno del più popolare e del più schivo dei cantanti italiani torniamo a canticchiare quei motivetti che fanno parte della nostra vita intima e familiare. E forse ci troveremo più di quanto ricordavamo».

Il philoshow, spettacolo filosofico di musica e parole, come sempre vedrà il contributo della band Factory che eseguirà dal vivo i brani del catalogo erotico-sentimentale del repertorio di Mogol e Battisti.

Da “Un’avventura” a “Dieci ragazze per me”, da “Io vivrò (senza te)” a “Mi ritorni in mente”: le canzoni di Lucio Battisti sono state il sismografo delle emozioni e delle esperienze di intere generazioni. Un percorso nei frammenti di un discorso amoroso tra la musica di Battisti e la filosofia di Roland Barthes, dalle gioie del soggetto innamorato alle sofferenze laceranti per la perdita dell’oggetto d’amore, dal desiderio ossessivo de “Il tempo di morire” all’assenza di emozioni di “Nessun dolore”.