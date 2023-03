MACERATA - L'incidente a Piediripa, vicino alla sede della Cgil. Non risultano coinvolti altri veicoli

Si schianta con la moto: 17enne a Torrette. L’incidente poco dopo le 17 a Piediripa, in via 8 marzo, poco lontano dalla sede della Cgil. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe fatto tutto da solo: ha perso il controllo del veicolo ed è andato a finire contro un albero. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Viste le condizioni del ragazzo, i medici ne hanno disposto il trasferimento ad Ancona in ambulanza.