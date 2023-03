L'EVENTO sabato dalle 11, ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina

Ad un anno dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina torna a Loreto “Le Marche per la Pace”. L’evento, come deliberato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è alla sua seconda edizione e già lo scorso anno era stato ospitato nella città mariana con il coinvolgimento di Regione, Province, Comuni ed un invito esteso a tutta la comunità marchigiana.

L’appuntamento è previsto in calendario per sabato. La marcia partirà alle 11 da Porta Romana per raggiungere il sagrato della Basilica dove è previsto l’intervento del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e successivamente la recita dell’Angelus da parte dell’arcivescovo di Loreto, Fabio Dal Cin.