MACERATA - Grande festa in famiglia per l'ambito traguardo, per lei anche l'omaggio del sindaco Sandro Parcaroli

Elzer Brodoloni, detta Emma, compie cento anni. Grande festa in famiglia per la nonnina nata a Macerata proprio il 2 marzo 1923 da Giuseppa Chiacchiera e Antonio Brodoloni, residente in via Padre Matteo Ricci. Da tutti chiamata Emma perché all’epoca Elzer era “troppo tedesco”. Ha vissuto un’infanzia felice, anche se povera. Durante la guerra furono sfollati e vissero per diverso tempo da una cugina nelle campagne maceratesi. Poi, nel ’45 nel giro di tre mesi si è innamorata, fidanzata, sposata e trasferita a Venezia per cause lavorative del marito Gino Bernardinello, nelle ferrovie. Era già incinta della sua prima figlia. Dopo breve tempo il marito fu trasferito di nuovo a Macerata e qui si è formata definitivamente la famiglia con due figlie. La signora Elzer si è dedicata tutta la vita alla casa e alla famiglia. Per lei anche l’omaggio del sindaco Sandro Parcaroli a nome di tutta la città.