L’Ambito territoriale sociale 14 ha pubblicato un avviso per l’accesso ai contributi relativi al fondo famiglia (anno 2022), destinati al superamento di situazioni di disagio sociale ed economico. Possono richiedere i contributi le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico dei genitori, minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie in carico ai servizi sociali con almeno un figlio minore. Tra i requisiti richiesti, occorre essere cittadini italiani, comunitari e extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità almeno annuale residenti nei comuni dell’Ambito territoriale sociale14 (Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente, obbligatoriamente in forma telematica tramite credenziali Spid, Cie o Cns utilizzando il browser Chrome per mezzo del Sistema informativo SI Care disponibile all’indirizzo: www.ambitosociale14.it. Link: https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/benvenuto.php, fino alle 23:59 del 31 marzo.

Per ciascun intervento verrà predisposta apposita graduatoria sulla base dell’ordine crescente rispetto al valore Isee, fino ad esaurimento dei rispettivi budget. In caso di pari Isee si terrà conto dell’ordine di arrivo al protocollo.