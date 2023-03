PIEVE TORINA - L'incidente lungo la Provinciale 96 in direzione Colfiorito, in un tratto in salita

Con l’auto abbatte un segnale e si ribalta: era sotto l’effetto di stupefacenti, nei guai un 30enne. E’ successo lungo la Provinciale 96 tra Pieve Torina e Colfiorito. Il giovane era a bordo della sua Fiat Panda e andava in direzione Colfiorito, in un tratto in salita.

All’improvviso, ha perso il controllo del veicolo, è finito contro un cartello stradale e si è ribaltato più volte. Con l’auto che è rimasta sulla corsia opposta in bilico. Sono stati altri automobilisti a lanciare l’allarme. Sul posto sono così arrivati 118 e carabinieri. Il 30enne, ferito, è stato trasferito in ospedale. Mentre i militari dell’Arma hanno approfondito la dinamica dell’incidente. Insospettiti dal fatto che il giovane si fosse ribaltato in una strada in salita, da solo, hanno disposto ulteriori analisi. E così è emerso che il 30enne era sotto l’effetto di stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia.

(redazione CM)