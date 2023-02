PROMO - Il nuovo locale aprirà giovedì 2 marzo in via Fratelli Ciccarelli, 10, a Macerata a due passi dallo Sferisterio e lo farà regalando ai primi 100 clienti che arriveranno una box sushi

La storia della cucina è la storia del mondo, dice un proverbio, e Yum Yum Unconventional ha portato il mondo nelle sue cucine, nella convinzione che i sapori, gli abbinamenti, le spezie possano farci viaggiare. Yum Yum Unconventional aprirà il suo nuovo locale giovedì 2 marzo in via Fratelli Ciccarelli, 10, a due passi dallo Sferisterio e lo farà regalando ai primi 100 clienti che arriveranno una box sushi.

«È il quarto locale, ma non l’ultimo – dice Gianluca Mazzieri, brand manager di Yum Yum -. Yum Yum Unconventional, infatti, è nato ad Ancona, locale a cui sono seguiti quelli di Senigallia e Osimo. La caratteristica inconfondibile dei nostri locali è che nascono dalla suggestione degli “yatai”, i tradizionali chioschi giapponesi dedicati allo street food. Abbiamo pensato ad un brand tutto nostro: dalla grafica al menù è tutto fatto su misura, per distinguerci dagli altri. Dal portabacchette alle vaschette, ma soprattutto all’arredamento del locale, che è stato realizzato da un designer, abbiamo rivisitato lo stile giapponese: il bancone di preparazione del sushi, ad esempio, assomiglia proprio ai tipici chioschetti che si trovano nei vicoli nipponici. Sono locali informali e smart dove sentirsi a casa e mangiare ogni giorno piatti diversi, grazie alla grande varietà del menù».

«L ‘inspirazione dei piatti è la contaminazione di cucine: cucina giapponese, ricette tradizionali dal Sud America e dall’Asia – continua Mazzieri -. Infatti, oltre al sushi, amatissimo dai clienti di Ancona, Osimo e Senigallia, ci sono piatti popolari come il poke hawaiano, i soffici panini vietnamiti Bao, i ravioli gyoza, tempure, mix e tanto altro proprio come nello stile unconventional di Yum Yum. Le preparazioni sono tutte fatte da noi, in casa: come i ravioli gyoza, di cui facciamo la pasta e la farcia, tutte le salse, che prepariamo ogni settimana, le nostre polpette, gli spring roll e tutte le tempure».

A leggere il menù, la promessa è quella di non annoiare il palato. «Si va dal Ramen classico ai famosissimi Big Roll, più colorati, più grandi e più convenienti, una novità nel menù di Yum Yum – spiega Mazzieri -. Poi ci sono gli Uramaki, Bao, Poke Hawaiano, Gunkan, Sashimi, Nigiri, Temaki, il gelato Mochi e tutta la serie di piatti Street Food anche con proposte veg e veggie. Dal 2 marzo offriremo anche a Macerata le nostre proposte anche con i servizi di asporto e consegne a domicilio. Si può ordinare dal sito sia per l’asporto e quindi con ritiro nel locale Yum Yum Unconventional o scegliere la consegna a domicilio disponibile nella sezione del sito web. Il sito è molto facile da consultare per l’ordinazione. Ci teniamo che i nostri clienti siano sempre soddisfatti e, per questo, abbiamo delle promozioni dedicate a loro come quella del mercoledì e della domenica. Inoltre cliccando su ogni piatto si trovano elencati gli ingredienti ed allergeni, al momento dell’ordine si possono indicare le eventuali allergie e intolleranze. I piatti vegetariani e vegani, che per noi sono una parte importante e molto curata del nostro menù, invece si riconoscono dai loro simboli. Facciamo piatti senza glutine, dalla soia alle salse alle preparazioni. È una sfida perché le attenzioni da rivolgere ai piatti sono diverse ma ci teniamo molto ad accontentare molteplici esigenze, nessuno deve rinunciare al gusto e allo sfizio di ordinare un buon street food. La nostra è passione pura per l’unconventional.».

Macerata acquista così un nuova esperienza del food ed arricchisce il panorama della ristorazione che dà animo alla città. «La clientela ci conferma che realizziamo piatti di alta qualità, le materie prime come pesce fresco e prodotti secchi sono selezionate con cura – conclude Mazzieri -. Non poteva mancare il capoluogo maceratese anche perché stiamo espandendo il brand nelle Marche e nelle altre regioni, a breve apriremo anche a Milano».

Yum Yum Unconventional inaugura il 2 marzo dalle ore 18.30 a Macerata Via Ciccarelli 10. Per informazioni si può contattare il numero 0733 1711692. Il locale sarà aperto in questi orari: lunedi 18.30 – 22.30, martedi, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 12.00 – 14.30 e 18.30 – 22.30, la domenica 18.30 – 22.30. Visitate il sito , la pagina Facebook e Instagram

(Articolo promoredazionale)