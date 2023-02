L'ATTACCO del consigliere di minoranza Giacomino Pierigentili. Bocciata la mozione di annullamento in autotutela delle delibere di proroga e nuova concessione degli impianti scioviari

L’argomento era bollente e ci hanno pensato il meteo e la tecnologia a raffreddare il tutto: ieri sera il Consiglio comunale di Sarnano era stato convocato d’urgenza per discutere la mozione, presentata dalla minoranza, di annullamento in autotutela delle delibere di proroga e nuova concessione degli impianti scioviari. La mozione è stata bocciata “a telecamere spente”. Osserva Giacomo Piergentili, capogruppo della minoranza: «Decine di cittadini erano in attesa della trasmissione del consiglio comunale, ma appena fatto l’appello il sindaco annuncia che il collegamento in diretta non funziona. Che sarà accaduto? Si è svolto così, senza che nessuno potesse ascoltare quanto dichiarato dalle parti, il Consiglio comunale straordinario presso il Comune di Sarnano, avente per oggetto la mozione presentata dal gruppo di opposizione che chiedeva l’annullamento in autotutela delle delibere di proroga e nuova concessione degli impianti scioviari». La minoranza si era mossa sulla base dell’azione dell’Anac che aveva evidenziato “un operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore”.

Aggiunge Piergentili: «La maggioranza ha espresso voto contrario alla mozione, facendo leva sul fatto che il Comune di Sarnano ha da poco inoltrato all’Anac una risposta sulla base di un parere espresso dall’avvocato Giorgio Benedetti, e che pertanto non ritengono necessario procedere all’annullamento delle delibere di proroga e concessione per ulteriori 10 anni alla Sassotetto S.r.l. nelle more del definitivo pronunciamento dell’Autorità Anticorruzione. In Consiglio il dibattito politico si è limitato a considerazioni espresse principalmente dai membri della minoranza, sul motivo che ha condotto allo squilibrio denunciato dalla Sassotetto s.r.l. nei confronti del Comune di Sarnano, e la mancata sorveglianza di quest’ultimo nel rispetto della convenzione: nonostante ciò sia alla base delle proroghe e del rinnovo della convenzione, il vicesindaco ha espresso che tale tematica andasse a toccare questioni che non fossero pertinenti con la Mozione in oggetto. Ma se nemmeno in sede di Consiglio vi è possibilità di confronto su certe tematiche, ed i cittadini di Sarnano pretendono che si faccia chiarezza, dove affrontare la questione? Il settore degli impianti di località Sassotetto è di fondamentale importanza per l’indotto e l’economia del territorio, pertanto ci saremmo aspettati un confronto aperto che potesse chiarire la questione e rassicurare i cittadini. Nulla di tutto questo. L’argomento sarà comunque oggetto di verifica ed approfondimento. Faremo chiarezza ed andremo a fondo per l’accertamento della fondatezza delle varie questioni che riguardano sia gli squilibri del piano economico finanziario della convenzione che eventuali responsabilità e/o omissioni nell’attuazione della convenzione ed in merito agli atti di proroga della stessa. Siamo solo agli inizi».