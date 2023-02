CIVITANOVA - La polizia ha scoperto le tre persone ritenute responsabili di aver sottratto testi nel corso di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi in diversi negozi: sequestrati 30 volumi

Non era tanto per amore della lettura che venivano sottratti i libri, come faceva la piccola protagonista del film “Storia di una ladra di libri”, ma per il ben meno poetico ritorno economico, con tanto di vendita online. Erano state sottratte così in maniera fraudolenta almeno 30 nuove pubblicazioni da alcune librerie di catene commerciali a Civitanova. Tra loro molti titoli fantasy, albi per bambini, l’immancabile saga di Harry Potter.

A scoprire che un intero nucleo familiare composto da tre persone era dedito a rubare libri dalle librerie i poliziotti del commissariato di Civitanova, insieme a quelli della squadra mobile di Fermo. Le prove dei sospetti nella perquisizione domiciliare avvenuta a Porto Sant’Elpidio dove la famiglia vive, delegata e coordinata dalla procura di Macerata, che ha portato al ritrovamento di una serie di testi sottratti nel corso di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi a danno di alcune librerie di Civitanova. A seguito dell’attività investigativa e della ricostruzione dei fatti, gli agenti hanno proceduto al sequestro di 30 libri e alla denuncia per furto aggravato e ricettazione di tre italiani, due dei quali già noti alle forze dell’ordine. Dall’attività è emerso che la famiglia aveva un collaudato sistema furtivo: si appropriava della merce esposta nei punti vendita approfittando dei luoghi affollati e dell’occasionale distrazione dei commessi. Un giro d’affari collaudato su titoli facili da piazzare: i libri poi venivano infatti immediatamente rivenduti come seconda mano, tramite siti internet.