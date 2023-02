MACERATA - In manette è finito un 36enne albanese. Oggi si è svolta la convalida in tribunale

Espulso, torna in Italia col cognome della moglie per svolgere una pratica per poter stare in Italia dove ha una figlia, va in questura e finisce in manette. È successo a Macerata dove un albanese di 36 anni, Ervin Bodlli, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Macerata ieri. L’uomo era stato espulso dal nostro Paese lo scorso aprile perché ritenuto pericoloso socialmente. In seguito si è sposato, ha preso il cognome della moglie e nei giorni scorsi è tornato in Italia per fare una pratica pensando di poter vivere nel nostro Paese in quanto qui ha una figlia. L’uomo è andato al tribunale dei minori, da lì lo hanno indirizzato in questura a Macerata per fare il documento. In questura però hanno scoperto che risultava essere stato espulso e lo hanno arrestato per aver violato l’ordinanza di espulsione ed è stato messo ai domiciliari. Oggi si è svolta la convalida dell’arresto. L’uomo è assistito dagli avvocati Jacopo Allegri e Emanuele Senesi. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato poi rimesso in libertà. Il processo per direttissima è stato rinviato a maggio.

(Gian. Gin.)