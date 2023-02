MACERATA - "Un gesto di cura”, dal 3 marzo gli appuntamenti si terranno nella sede di Circolarmente Afam, in via dei Velini. Evento conclusivo il 21 marzo

Proseguono gli incontri del corso di formazione e informazione “Un gesto di cura” su demenza e Alzheimer organizzati dall’Ambito territoriale sociale n. 15, di cui il Comune di Macerata è ente capofila, e l’Azienda Pubblica Servizi alla persona Ircr Macerata, in collaborazione con l’Associazione Afam Alzheimer Uniti Marche e l’impresa sociale “Cambiamenti”. Dal 3 marzo gli incontri si terranno, il martedì e il venerdì dalle 17,30 alle 19,30, nella sede di Circolarmente Afam in via dei Velini, 19/A. a Macerata, dove il 21 marzo si svolgerà anche l’evento conclusivo.

Il 3 marzo si parlerà di “Cosa ti preparo per pranzo? Luci e ombre sul momento del pasto” con Susanna Cipollari neuropsicologa, il 10 marzo “Difficoltà motorie e demenze: come muoversi in sicurezza” con la fisioterapista Alessia Micci, il 14 marzo “Lo stress e le risorse di chi assiste” con la psicologa Ludovica Capponi infine il 21 marzo “L’assistenza legale alle famiglie delle persone affette da demenza” con l’avvocato Nicoletta Corneli. Per informazioni gli interessati possono contattare lo sportello IRCR Social Point al numero 0733.263026 o l’Ambito Territoriale Sociale n. 15 al numero 0733.256291 o alle mail: [email protected] o [email protected]