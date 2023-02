IN AULA - Vittima un bimbo di 8 anni, l'uomo era un amico di famiglia. Oggi la sentenza: due anni e 6 mesi

Amico di famiglia compie atti sessuali su un bambino di otto anni, condannato. L’uomo, 55 anni, è finito sotto accusa al tribunale di Macerata per un episodio che risale al 2 agosto del 2020. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rita Barbieri, i fatti sarebbero avvenuti in un campo di un piccolo centro dell’entroterra. L’uomo avrebbe mimato più volte un gesto sessuale con il bambino, poi lo avrebbe toccato per 4 o 5 volte sulla coscia destra e avrebbe chiesto anche al piccolo di abbassare i pantaloni. L’uomo si sarebbe avvicinato al piccolo che si era allontanato. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. L’imputato è assistito dagli avvocati Vittorio Ravot e Laura Mariani.

*Il nome dell’imputato non viene indicato a tutela della vittima