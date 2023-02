PIEVE TORINA - La coppia era imputata per violenza privata verso un avvocato che si trovava con il cliente per visionare i confini di una proprietà. Il giudice ha assolto entrambi gli imputati: «Il fatto non sussiste»

Sotto accusa per violenza privata, assolti marito e moglie. Erano imputati al tribunale di Macerata per un episodio che sarebbe avvenuto nel febbraio 2018. Sotto accusa Gaspare Gradozzi e sua moglie Antonietta Luciani di Penna San Giovanni. A denunciarli era stato un legale che sosteneva di essere stato costretto, unitamente ad un suo cliente, ad interrompere il sopralluogo che stava effettuando. Secondo l’accusa li avrebbero costretti a non effettuare l’ispezione dei luoghi per controllare i confini tra la proprietà del cliente del legale e quella dei coniugi Gradozzi che avrebbero impedito il passaggio sulla strada che dalla comunale Mattei porta alla provinciale Burocchi per Monte San Martino. La violenza sarebbe consistita nello sfilare una piantina dalle mani dell’avvocato e nel tentare di afferrare il telefonino. La minaccia sarebbe stata quella, proferita con vigore, di allontanarsi dal suolo che i Gradozzi sostenevano essere di loro proprietà. Il processo si è concluso venerdì con il giudice Francesca Preziosi che ha assolto entrambi gli imputati: «perché il fatto non sussiste». La coppia è assistita dall’avvocato Pier Paolo Armellini: «L’indagine dibattimentale avrebbe messo in evidenza – dice il legale -, attraverso l’audizione di numerosi testimoni alcuni dei quali dipendenti del Comune, che la strada su cui sarebbe avvenuto l’alterco insiste su suolo di proprietà privata. Non è percorribile perché scoscesa ed in forte pendenza, pochissimi mezzi sono transitati su di essa da tempo immemorabile, non è provvista di illuminazione, non si trova in centro abitato e non è stata mai manutenuta dall’ente territoriale. Condizioni tutte che escludono che il Comune gli possa aver attribuito la qualifica di strada privata di uso pubblico. Per di più la piantina, asseritamente stracciata, si è presentata con piccole lacerazioni e non lacerata o distrutta come sostenuto dall’accusa». Al processo si era costituito parte civile l’avvocato che aveva denunciato i fatti.