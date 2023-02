CORDOGLIO a Colmurano per la morte del 96enne scomparso ieri mattina nella sua abitazione di Macerata. È stato presidente della Società operaia di mutuo soccorso e dipendente della Provincia. Il funerale domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore

Cordoglio a Colmurano per la morte di Nello Minnozzi, scomparso ieri mattina nella sua abitazione di Macerata, venti giorni dopo aver compiuto 96 anni. Era nato a Colmurano, dove ha vissuto fino a qualche anno dopo il matrimonio.

Era un dipendente della Provincia, distaccato all’ufficio di igiene all’ospedale di Macerata. Negli anni Ottanta era stato un attivo sostenitore e membro della Democrazia Cristiana nella nostra provincia. Conosciuto e rispettato anche negli ambienti politici romani, dove si recava frequentemente mantenendo un particolare rapporto con il senatore Danilo De Cocci.

Non ha mai mancato di dimostrare i forti legami con la comunità di Colmurano, dove passava il periodo delle vacanze e partecipava a tutte le manifestazioni e le ricorrenze. È stato socio e soprattutto presidente della Società operaia di mutuo soccorso di Colmurano, partecipando fino all’ultimo anche alle manifestazioni organizzate dall’associazione.

Mario Lambertucci lo ricorda con particolare commozione: «Ho avuto il piacere, negli anni in cui sono stato presidente della Società operaia di Colmurano, di parlare con lui e con malinconia, abbiamo condiviso i ricordi dei bei tempi in cui tutto sembrava essere più umano, come le manifestazioni del “Carnevale dei bambini”, che negli anni Settanta e Ottanta riscuotevano un successo enorme dovuto principalmente all’organizzazione e alla numerosa partecipazione di famiglie che provenivano da tutta la provincia».

«La comunità di Colmurano – conclude la nota – si unisce al dolore della famiglia Minnozzi, in particolare a quello delle figlie, Patrizia e Silvia, della nipote Maria Stella e dei generi Alessandro e Alberto».

Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Macerata, partendo dal “Centro funerario città di Macerata“.