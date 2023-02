MACERATA - L'evento formativo del 28 febbraio è organizzato dagli Ordini dei consulenti del lavoro, dei commercialisti e degli avvocati. Tra i relatori il dirigente nazionale ispettorato del lavoro Pierluigi Rausei

Momento formativo sul tema del lavoro in programma il prossimo 28 febbraio a Piediripa di Macerata dalle 10 alle 13 al Multiplex 2000. Il convegno sarà anche l’occasione per l’inaugurazione della neonata Smart Skills Center, agenzia per il lavoro della famiglia Smart.

Il convegno prevede gli interventi del dirigente dell’ispettorato nazionale del lavoro, Pierluigi Rausei, del docente di Diritto del Lavoro dell’Università di Macerata Guido Canavesi e del presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro di Macerata, Riccardo Russo. Interverranno, inoltre, il presidente dell’ordine degli avvocati di Macerata, Paolo Parisella e quello dei commercialisti Luca Mira.