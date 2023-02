CASTELRAIMONDO - Da quando è arrivata nella casa di ospitalità nel 2020 non ha mai avuto neanche un raffreddore. Ha festeggiato con i familiari, con il sindaco Patrizio Leonelli e l'assessora Ilenia Cittadini

«Sono molto scaramantica e vivo ogni giorno come fosse l’ultimo». La saggezza di Matilde Ceh che ha festeggiato il suo 102esimo compleanno alla casa di ospitalità di Castelraimondo.

Circondata dall’affetto dei famigliari, degli altri ospiti della struttura, del sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli e dell’assessora Ilenia Cittadini, la signora Matilde ha confessato di essere molto scaramantica e di ragionare come se ogni anno fosse l’ultimo.

In realtà, nonostante i 102 anni, la nonnina gode di buona salute e da quando è arrivata nella casa di ospitalità di Castelraimondo nel 2020 non ha mai avuto neanche un raffreddore. Il sindaco Leonelli e l’assessora Cittadini hanno portato gli auguri dell’intera amministrazione comunale a Matilde, complimentandosi con lei per la sua simpatia, per la sua forza e per la lucidità che la contraddistinguono anche a 102 anni.