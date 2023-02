CIVITANOVA - E' stata creata da cinque ragazzi, tra loro Alice Marozzi: «Abbiamo deciso di provare a smuovere le sensibilità di ciascuno con iniziative che faremo da qui in avanti»

Si chiamano “Non ci piove” ed è una nuova associazione composta da giovani che vogliono affrontare il tema del cambiamento climatico sensibilizzando la popolazione con iniziative e interventi sul territorio.

Il nome nasce dal gioco di parole: come dire, il tema del cambiamento climatico è lapalissiano, ma anche perché in effetti “non piove” e la siccità è l’altra drammatica faccia del climate change. La più piccola ha 18 anni, il più grande 26 e sono un gruppo di giovani che vogliono partire dal piccolo e dalle singole azioni per migliorare il pianeta: «L’idea è nata da noi 5 – spiega Alice Marozzi – ci conosciamo da tanto e anche se tutti con interessi e formazioni differenti, abbiamo l’obiettivo comune di fare qualcosa per l’ambiente. Ci siamo sentiti chiamati in causa e così abbiamo deciso di provare a smuovere le sensibilità di ciascuno con iniziative che faremo da qui in avanti. Ovviamente per salvare il pianeta crediamo che occorra prima partire dall’orto di casa propria. Che ciascuno con la sua goccia possa fare tanto ci crediamo. Questa è una battaglia da combattere insieme. A breve faremo anche iniziative pratiche e coinvolgeremo la cittadinanza».

Il gruppo è aperto ad altre ragazze e ragazzi che vorranno intraprendere lo stesso percorso. La prima delle iniziative organizzate, la proiezione del film “2040: salviamo il pianeta”, del regista Damon Gameau ha riscosso interesse e partecipazione. Sono anche su Instagram, TikTok e Facebook.

(l. b.)