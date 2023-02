CIVITANOVA - I commercianti contestano le scelte dell'amministrazione per la giornata di domenica: «Qui da noi era il deserto, neanche un evento, era meglio spendere meno e coinvolgere tutti».

«Carnevale solo per una parte di corso Umberto, il tratto a nord il deserto». I commercianti di Civitanova contestano le scelte dell’amministrazione in materia di eventi e dopo i commenti entusiastici sul Carnevale osservano che si è trattato di festa solo per una parte della città. In particolare sono i commercianti della parte nord del corso, dalla stazione verso il fosso Castellaro, che criticano il percorso della sfilata che transitando per il quadrilatero vialetto nord, corso Dalmazia, via Duca degli Abruzzi, ha tagliato fuori la parte più settentrionale della via principale.

«Nessun gruppo mascherato è transitato il 19 febbraio davanti alle attività commerciali di corso Umberto nord di cui io faccio parte – spiega Anna Cerolini – ad ogni evento si attuano disposizioni diverse, ìmpari e nessuno si prende la responsabilità di tali decisioni. Il deserto carnevalesco che ha caratterizzato la parte nord è stato oggetto di confronto tra noi titolari delle attività e tutti abbiamo condiviso il fatto che non ci sono state attrazioni neanche per 10 minuti. Mentre una figura autorevole dell’amministrazione (il riferimento è all’assessore agli eventi Manola Gironacci ndr) ha sostenuto che noi ci siamo sbagliati. Trovo di cattivo gusto mettere in dubbio la nostra osservazione anche perché la situazione era sotto gli occhi di noi tutti. Anche le foto e i video parlano chiaro. E’ stata spesa una cifra considerevole per il Carnevale, si poteva fare in un’unica giornata, come è sempre stato, coinvolgendo però tutto il centro. Evidentemente si è spalmato in 3 giorni per aderire alla tradizione brasiliana che con la Petena però c’entra assai poco».