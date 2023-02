MACERATA - Sono iniziate le attività del progetto Giovani abilità sostenibili, realizzato dalle associazioni Gruca e Oz in collaborazione con le classi terze della scuola secondaria di primo grado Convitto “Giacomo Leopardi”. I primi incontri svolti in classe hanno riguardato il video editing e l’exhibition design. Al termine, i manufatti prodotti saranno parte di una esposizione in alcuni dei luoghi della cultura cittadini

Sono da poco iniziate le attività del progetto Gas (Giovani abilità sostenibili), realizzato dalle associazioni Gruca e Oz in collaborazione con le classi terze della scuola secondaria di primo grado Convitto “Giacomo Leopardi” di Macerata, nato dalla volontà di coinvolgere i giovani in un percorso creativo ispirato dalle tradizioni e dall’artigianato locale, che possa offrire loro le basi per un approccio moderno alla creazione artistico-artigianale «Obiettivo del progetto – si legge nella nota del Comune – è quello di formare i giovani attraverso un percorso teorico e pratico fatto di seminari, workshop e incontri con artisti e realtà creative locali e non, con la finalità di far acquisire ai partecipanti metodologie e strumenti per strutturare soluzioni innovative, moderne ed eticamente sostenibili nella produzione culturale e artistica e nella promozione di essa. Le attività proposte avranno come punto di partenza il patrimonio materiale e immateriale locale e saranno sviluppate in maniera originale e personale, seguendo il tema della sostenibilità nell’arte. I laboratori consentiranno inoltre di apprendere conoscenze e buone pratiche di cittadinanza digitale, rafforzare lo spirito di iniziativa, imparare a lavorare in équipe verso un obiettivo comune, sviluppare le abilità operative teoriche e pratiche e di organizzazione, potenziare l’autonomia personale e decisionale».

I primi incontri svolti in classe hanno riguardato il video editing, per imparare a gestire e comunicare le attività che si svolgeranno, attraverso brevi video e foto per i canali social. Poi il tema dell’exhibition design, dove i ragazzi hanno imparato a conoscere i ruoli che a diverso titolo svolgono attività nei musei e le competenze necessarie, fino ad arrivare a “creare” la loro personale esposizione di opere d’arte.

Diverse le realtà culturali e gli artigiani e artisti coinvolti nel progetto: il museo della tessitura “La Tela” di Macerata e la maestra d’arte Maria Giovanna Varagona che si occuperà del laboratorio di tessitura con materiali sostenibili; l’ecomuseo delle case di terra Villa Ficana e la maestra d’arte Daria Carpineti che si occuperà del laboratorio di manipolazione e scultura della terra cruda; la Sartoria Ètico di Ripe San Ginesio e la maestra d’arte Marta Baldassarri che terrà un laboratorio di ecoprint e tintura con materiali naturali; i musei civici di Palazzo Buonaccorsi e il restauratore Milko Morichetti che si occuperà del laboratorio su utilizzo dei pigmenti in pittura e restauro e doratura.

I destinatari delle azioni progettuali del progetto Gas (Giovani abilità sostenibili) sono gli studenti del terzo anno del Convitto “Giacomo Leopardi” di Macerata che si trovano al termine del loro percorso di studi e che avranno la possibilità di intraprendere un’esperienza conoscitiva del territorio a livello storico, culturale, antropologico e artistico accompagnati da professionisti ed esperti dei vari settori che il progetto andrà a toccare. «Tale esperienza – conclude la nota -, oltre che formativa, potrà essere utile nello sviluppo della personalità e delle singole attitudini, permettendo anche di maturare una scelta consapevole del percorso di studi successivo». Al termine del progetto, i manufatti prodotti saranno parte di una esposizione in alcuni dei luoghi della cultura cittadini, realizzata appositamente dai partecipanti sotto la supervisione dei tutor di progetto. La partecipazione alle attività del progetto è gratuita.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.gruca.it e sulle pagine social del progetto Gas, finanziato dalla Regione Marche-Politiche giovanili e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.