CIVITANOVA - Iniziativa dell'associazione Fare Verde, l'appuntamento è per domenica alle 10

Domenica alle 10 in occasione della XXXII edizione de Il Mare d’Inverno, storica iniziativa dell’associazione ambientalista Fare Verde, il gruppo di Macerata organizza una raccolta rifiuti alla foce del Chienti a Civitanova.

La manifestazione, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, vedrà i volontari di Fare Verde impegnati a pulire diverse spiagge italiane «per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo, quando le coste sono maggiormente frequentate. L’iniziativa – spiega Fare Verde – ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli più possibile. Le discariche devono essere considerate per quello che sono: l’ultima soluzione possibile per i rifiuti che non si riescono a eliminare o riciclare». I cittadini sono invitati a partecipare all’iniziativa, comunicando l’adesione tramite i canali social del gruppo maceratese (Fare Verde Gruppo Macerata) o inviando una e-mail a fareverde.[email protected]. In caso di maltempo, la manifestazione è rinviata alla domenica successiva (5 marzo).