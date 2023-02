Daniele Polucci, ingegnere da 110 e lode

SARNANO - Il 25enne ha conseguito la laurea magistrale con una tesi su "Identificazione, monitoraggio e controllo assiale di azionamenti elettrici in macchinari a controllo numerico". Gli auguri della famiglia

Un ingegnere da 110 e lode. Venerdì Daniele Polucci, 25enne di Sarnano, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria informatica e dell’automazione con la votazione di 110 e lode con menzione accademica.

Il suo percorso di studi si è concluso con la discussione della tesi progettuale “Identificazione, monitoraggio e controllo assiale di azionamenti elettrici in macchinari a controllo numerico” in cui Daniele ha sviluppato alcune possibili soluzioni per macchinari realmente in produzione, così da generare trasferimento tecnologico e innovazione per una nota azienda marchigiana per cui è stata svolta l’attività. La famiglia vuole festeggiare e celebrare il nuovo traguardo raggiunto da Daniele e gli augura un “in bocca al lupo” per le prossime sfide, sicuri che saranno altrettanto piene di soddisfazioni come quella accademica.