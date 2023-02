MACERATA - Da DiGusto il secondo incontro incentrato sulla figura di Agostino. Ne parlerà il prof Giacchetta. L'appuntamento è per domani alle 21,15

Al via il secondo incontro dei caffè filosofici a Macerata, incentrato sul filosofo Agostino di Ippona, che è conosciuto anche come padre della chiesa. Domani alle 21.15, da DiGusto in piazza Cesare Battisti, il prof Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, introdurrà alla scoperta di questo pensatore dei primi secoli d.C. e cercherà di immedesimarsi in Agostino per cercare di capire cosa risponderebbe il filosofo alle seguenti quattro domande: che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi?

Ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti. I caffè filosofici, infatti, sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti.