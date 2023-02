SULLA A14, nella ormai famigerata galleria Castello, a Grottammare, si è verificato nella tarda mattinata di oggi un tamponamento sulla corsia nord. Coinvolti diversi mezzi. Immediati i soccorsi. I due ragazzi sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 all'ospedale di San Benedetto, fortunatamente non sono gravi

E’ per fortuna soltanto di due feriti l’ennesimo incidente avvenuto sul tratto piceno dell’autostrada A14. Non un luogo qualunque, ma all’interno della ormai famigerata galleria Castello, in direzione nord.

A finire all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto due ragazzi ascolani di circa 20 anni. Sono loro che hanno riportato la peggio in un tamponamento che è avvenuto nel tunnel, situato nel territorio comunale di Grottammare, coinvolgendo diversi mezzi.

Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 febbraio. Immediati i soccorsi dopo le numerose telefonate partite dai cellulari degli automobilisti coinvolti, e quelli in transito, che sono giunte alla centrale operativa del 118.

Oltre alle ambulanze della Potes di San Benedetto è giunta sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, poi anche la Polizia autostradale di Porto San Giorgio.

Scene purtroppo già viste in occasione dei numerosi sinistri, purtroppo anche mortali, che nelle ultime settimane hanno funestato questa striscia di asfalto contrassegnata spesso da cantieri, lavori e code.

Si è creata una coda sulla corsia nord, fino a che Vigili del fuoco e operatori del Soccorso stradale hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e il tratto della A14.