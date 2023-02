La telecamera non perdona:

17enne denunciata per spaccio

MACERATA - Gli agenti della polizia locale hanno notato via video movimenti sospetti della minore in via Cioci e sono intervenuti per controllare. Le indagini proseguono

18 Febbraio 2023 - Ore 17:05 - caricamento letture

L’occhio di una telecamera l’ha tradita: ragazza di 17 anni denunciata per spaccio. E’ successo ieri a Macerata. Erano in corso attività di controllo degli agenti della polizia locale e dalla centrale operativa del comando è stato notato qualcosa di sospetto in via Cioci. Nel normale passaggio degli studenti gli agenti hanno notato una ragazza che è stata poi fermata da una pattuglia. La giovane era in possesso di droga e materiale, tra cui un bilancino di precisione, utilizzato per lo spaccio. La ragazzina è stata accompagnata al comando e sono stati convocati i genitori. La Polizia locale sta proseguendo nelle indagini che riguardano altre studentesse presenti nella zona dove è avvenuto il controllo. La denuncia è frutto di un’operazione portata a termine nell’ambito del progetto “Scuole sicure” diretto a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità sia a tutela dell’ambiente scolastico sia sulle aree vicine agli istituti e nelle zone frequentate da giovani che possono essere a rischio di spaccio o consumo di droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA