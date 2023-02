MACERATA - Fermana, Recanatese, Montefano, Academy Civitanovese sono tra società di calcio che hanno aderito collaborando con la facoltà per la formazione di figure tecniche

Si amplia la rosa delle squadre di calcio che collaborano con il dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Macerata, offrendo sempre maggiori opportunità di formazione professionale per gli studenti del corso di laurea triennale in consulente giuridico per lo sport.

Sono stati siglati importanti accordi per realizzare eventi, incontri scientifici, laboratori, che saranno tenuti da professionisti affermati a livello nazionale. Sono previsti stage e tirocini per gli studenti che saranno accolti per un’anticipata formazione professionale. Le squadre che hanno aderito sono: Fermana Calcio, Recanatese Calcio, Montefano Calcio, Academy Civitanovese. L’ateneo è già partner della Lega Pro e sono in corso di perfezionamento accordi con l’associazione italiana allenatori e con altre società calcistiche. «Gli studenti – spiega il direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli – verranno affiancati da team manager, direttori sportivi e potranno guardare all’interno quello che è il mondo dello sport e le difficoltà che ci sono a gestire una squadra a livello professionale. Abbiamo istituito questo percorso di laurea per poter fornire una conoscenza approfondita dell’ordinamento sportivo. Abbiamo convenzioni anche con società di basket e volley. Poter disporre di un’adeguata rete di relazioni ci consente di potenziare l’aspetto professionalizzante del corso».