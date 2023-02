FIERA - Il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro ha presentato il progetto nello stand della Regione a Milano: «Inclusività e accessibilità devono diventare elementi sistematici e non sporadici»

Alla Bit 2023 il turismo accessibile di Macerata e Ats 15. Macerata e i comuni dell’Ats 15, con il turismo accessibile, protagonisti alla Bit di Milano nell’ambito del progetto “Marche for all” della Regione finanziato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei ministri a cui si aggiunge un cofinanziamento regionale.

Il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro ha presentato alla Borsa internazionale del turismo, nello stand della Regione, il progetto di turismo accessibile e inclusivo – che rientra nelle quattro linee progettuali che coinvolgono tutto il territorio regionale – il quale verrà attuato attraverso lo sviluppo di servizi territoriali di informazione, orientamento e accompagnamento di tipo ricreativo.

«Con questo progetto proseguiamo nel solco già tracciato dalla nostra esperienza come Comune in fatto di città inclusiva, forti delle esperienze maturate nel campo, come ad esempio ai Musei civici e allo Sferisterio – afferma D’Alessandro -. Partendo dal presupposto che l’inclusività e l’accessibilità devono diventare elementi sistematici e non sporadici, come Ats 15 abbiano allargato il progetto, finalizzato alla valorizzazione dei luoghi di interesse naturalistico e culturale, cito ad esempio il parco urbano di Villa Lauri a Macerata, quello fluviale Santa Croce di Mogliano o quello di San Lorenzo di Treia, a tutto il territorio provinciale che vede coinvolti anche i Cammini Lauretani». Verranno progettati percorsi ed esperienze turistiche accessibili ed inclusive, anche “a misura di bambino”, dedicate in modo particolare a persone con bisogni speciali e alle loro famiglie. Saranno messi a disposizione del turista servizi interattivi e accessibili nella Web App, nel portale turistico istituzionale e nei canali social degli enti che entreranno a far parte della rete progettuale. È prevista la realizzazione del servizio di trasporto attrezzato per gli spostamenti sul territorio e la fornitura di attrezzature ed ausili per lo svolgimento di attività outdoor all’interno dei percorsi ed itinerari individuati.