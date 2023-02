MONTECASSIANO - Previsti interventi di riqualificazione energetica a led dei 1.650 punti luce. Sarà predisposta una gara pubblica per l’appalto del servizio, affidato alla ditta Cynergi srl. L'assessora Ilaria Matteucci: «Solo in termini economici, consentirà sin dall’inizio di risparmiare sugli attuali costi di fornitura dell’energia elettrica e sulla manutenzione 105mila euro all’anno»

Una illuminazione più efficiente e più eco-sostenibile con sistemi di regolazione notturna dinamica e telecamere intelligenti. È il futuro dell’illuminazione pubblica di Montecassiano. È stata infatti approvata martedì scorso in consiglio comunale la proposta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualificazione energetica avanzata dalla ditta Cynergi srl. Il prossimo passo sarà l’indizione di una gara pubblica per l’appalto del servizio di illuminazione comunale che avrà come base di gara lo studio di fattibilità approvato.

«La proposta di project financing – si legge nella nota del Comune – è stata ritenuta dall’amministrazione e dall’ufficio tecnico particolarmente interessante e consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione (che contano in totale 1.650 punti luce) e la successiva concessione del servizio di pubblica illuminazione per 15 anni. Nello specifico nella proposta sono previsti interventi (o sostituzione) sui pali di sostegno o bracci per illuminazione dove necessario, interventi di adeguamento normativo sulle linee elettriche e sui quadri elettrici ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione integrale dei corpi luce obsoleti con nuovi a led a basso consumo su tutti i 1.650 punti luce (oggi solo 160 sono con illuminazione a led)».

«Passeremo da 80 a 56 lumen watt e avremo da subito un risparmio del 75% – spiega l’assessora Ilaria Matteucci -. Verrà predisposto un sistema di telegestione punto-punto dell’impianto da remoto. Inoltre, grazie a dei sensori posizionati sui pali, i corpi illuminanti avranno dei sistemi di regolazione notturna dinamica, con la possibilità di controllare tramite installazione di moduli radar Tai (Traffic adaptive installation) la viabilità (direzione, velocità, conta dei veicoli) fornendo anche un report con dati sulla densità di traffico ora per ora. Questo permetterà di ridurre la luminosità nelle ore con meno traffico. La regolazione della luminosità comunque non sarà mai fissa potrà variare in base ai report, si scende subito del 50% in caso di traffico ridotto in aree dove non c’è viabilità in alcune fasce orarie mentre il flusso potrà aumentare la copertura per garantire la sicurezza di visibilità in determinate occasioni».

Il progetto, da 900mila euro, prevede l’informatizzazione dell’impianto, sono previste nelle lampade circa dieci telecamere intelligenti, sistemi proattivi che servono per regolare informazioni su alcune aree e possono inviare dati anche alle telecamere di sicurezza. «Altri punti di forza del progetto – prosegue l’assessora – sono l’installazione di pannelli informativi led nei punti strategici con una tecnologia da smart city, meno inquinamento luminoso, meno consumo energetico e di conseguenza sostenibilità e salvaguardia ambientale. È previsto anche un progetto per rivedere l’illuminazione dei monumenti del centro storico in modo da risaltarne maggiormente le qualità architettoniche e la possibilità di avere dei punti presa da utilizzare in alcuni periodi dell’anno per manifestazioni. Solo in termini economici una più moderna ed efficiente tecnologia impiantistica consentirà sin dall’inizio di risparmiare sugli attuali costi di fornitura dell’energia elettrica e sulla manutenzione 105mila euro all’anno».