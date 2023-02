MACERATA - La manifestazione di punta della Scuderia Marche club motori storici ha ottenuto il riconoscimento durante il meeting nelle Officine grandi riparazioni. Arriva anche la conferma nel Circuito Tricolore insieme ai migliori eventi di automobilismo storico in Italia, scelti tra oltre 3mila

La Sibillini e Dintorni premiata dall’Asi a Torino insieme a Lamborghini, Pininfarina e Righini. Non si arresta la scalata della

manifestazione automobilistica maceratese verso l’olimpo dell’automobilismo italiano.

Dopo l’importantissimo inserimento all’interno del Circuito Tricolore, che raggruppa le dieci più importanti manifestazioni motoristiche italiane selezionate tra oltre tremila in base ai criteri di bellezza, valore dei modelli coinvolti e qualità organizzative, arriva anche il premio ottenuto nella capitale delle auto italiane, Torino. Qui, dal 10 al 12 febbraio si è svolto l’Asi Meeting 2023 a cui hanno partecipato i 270 Club federati Asi coinvolti in attività di valorizzazione del motorismo storico attraverso la cultura ed il turismo. Un appuntamento molto importante nel calendario annuale dell’associazione di Automobilismo Storico Italiano.

Il momento clou della tre giorni è stata la cena di gala alle Officine Grandi Riparazioni, antico sito industriale di fine Ottocento atto alla riparazione delle locomotive e dei treni, oggi restaurato e riaperto come location per eventi speciali di grandi presenze. All’interno delle ex officine si è svolta la consegna dei riconoscimenti e durante la conviviale sono stati premiati personaggi del mondo automobilistico come Ferruccio Lamborghini, Sergio Pininfarina, Mario Righini. Tra questi anche la Sibillini e Dintorni, la manifestazione magistralmente organizzata da Massimo Serra giunta alla 14esima edizione.

Il premio consegnato dal presidente ASI il dottor Alberto Scuro, è stato ritirato per l’associazione maceratese da Fausto Tronelli, Presidente della Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata: «Fa molto piacere essere premiati nel cuore pulsante dell’automobilismo italiano – dice Tronelli – ogni anno le energie messe in campo per organizzare la nostra manifestazione sono davvero tante, nel nostro club lavorano molte persone appassionate e capaci quindi questo premio arriva a riconoscimento dell’impegno di tutti. La Sibillini e Dintorni inoltre, così come la Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata, porta alto il nome delle Marche promuovendone bellezze culturali, paesaggistiche e anche le eccellenze gastronomiche. In un certo senso quindi oggi viene premiata anche l’intera Regione che tanto piace ai partecipanti che ci raggiungono ogni anno. Inoltre ho il piacere di annunciare che anche per il 2023 la Sibillini e Dintorni farà parte del Circuito Tricolore il che significa una visibilità mondiale che ci permetterà di mantenere ai massimi livelli il nostro prestigio».