INIZIATIVE - Parte lunedì 20 febbraio una serie di appuntamenti dedicati alla maternità e organizzati dal centro per la famiglia. Dalla gravidanza all'allattamento, dall'approccio alla lettura al massaggio infantile

Incontri per gestanti e neomamme, 6 appuntamenti col centro per la famiglia. Si parlerà di gravidanza e allattamento, di emozioni e approcci alla lettura nel ciclo di incontri previsto per il 2023 sul tema: “Dall’attesa al primo anno di vita”. Si tratta di iniziative rivolte a persone singole, coppie che stanno vivendo il periodo dell’attesa e della nascita e che desiderano scoprire insieme ai professionisti le diverse fasi che caratterizzano l’evento. «Con grande soddisfazione – dichiara l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi – riparte il percorso dedicato alle famiglie sin dal tempo dell’attesa del bambino, momento fondamentale per mettere le fondamenta per una relazione quanto più possibile serena e consapevole, accompagnando i genitori nello straordinario passaggio che vivranno. Ogni bambino è responsabilità dell’intera comunità e l’amministrazione comunale vuole tangibilmente prendersene cura anche in questo modo, favorendo una comunità con la cultura dell’infanzia e dei suoi bisogni e vissuti». Il percorso si svilupperà in sei incontri, in cui verranno affrontate tematiche diverse, che si svolgeranno presso la sede amministrativa del Paolo Ricci in via Einaudi. Questo il calendario: Lunedi’ 20 febbraio alle 10.30 “La gestione delle emozioni prima e dopo il parto” (Dott.ssa Michela Tassotti), il 27 febbraio alle 10 “La postura in gravidanza” (Dott.ssa Marica Germani), il 6 marzo “Lo sviluppo dei sensi del bambino prima e dopo la nascita” (Dott.ssa Alessandra Ripari), il 21 marzo “Prepariamoci all’allattamento” (Dott.ssa Maria Grazia Bianchimani), il 27 marzo “la lettura come stimolo per lo sviluppo del bambino” (Dott.ssa Simona Carassai), 3 aprile “Il massaggio infantile” (Dott.ssa Marina Marchionni). Gli incontri sono gratuiti e inpresenza. Si potrà partecipare ad incontri singoli o all’intero programma. L’iscrizione potrà iscrivere attraverso il QR Code.