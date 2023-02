INSTALLATE nella zona di Fontespina, 12 anche sul lungomare nord. Il sindaco Ciarapica: «Quando ci siamo insediati alla guida della città abbiamo preso un impegno promettendo un sistema che avrebbe promosso la prevenzione e la legalità. Una promessa mantenuta»

Attive le nuove telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza di Civitanova. Nei giorni scorsi è terminata l’installazione dei 30 nuovi occhi elettronici per la zona a nord di Civitanova: 12 sono state installate sul lungomare Nord, una nel sottopasso Broccolo, due in via Saragat (una all’altezza dell’incrocio con via Pigafetta e via Bragadin e una nei pressi del bar Servidei).

Tre telecamere ai Giardini di via James Cook, altre due nei pressi della scuola media statale Pirandello e altrettante nella scuola Regina Elena. Quattro nel sottopasso della Esso. Due al campo di calcetto vicino alla chiesa di San Gabriele. In totale sono 260 gli impianti fra Ocr e telecamere normali per presidiare la sicurezza: «Garantire la protezione e la sicurezza dei nostri cittadini è e continuerà ad essere una priorità di questa amministrazione – ha detto il sindaco Ciarapica – quando ci siamo insediati alla guida della città abbiamo preso un impegno promettendo un sistema che avrebbe promosso la prevenzione e la legalità. Una promessa mantenuta, frutto di una ferma volontà politica, che continuerà in questa direzione. Con questa ulteriore tranche di telecamere implementiamo la copertura del territorio, soprattutto in zone sensibili come scuole, parchi, attività commerciali, strade e aree sportive. Comprese quelle più soggette ad atti di vandalismo. Un deterrente per scoraggiare chi non rispetta le regole e il bene pubblico, deturpando zone in cui durante il giorno si ritrovano famiglie, bambini e anziani. Le immagini sono a disposizione della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine».