L'INCIDENTE all'altezza dell'uscita di Colfiorito tra un'auto e un furgone

Tamponamento in superstrada: due feriti, uno a Torrette. E’ successo poco dopo le 16 all’altezza dell’uscita di Colfiorito. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente a scontrarsi un furgone e un’auto. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Viste le condizioni di uno dei feriti, i medici hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento a Torrette. Mentre una seconda persona è stata portata in ospedale con l’ambulanza. Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita.

(in aggiornamento)