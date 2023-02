MACERATA - L'Apm fa sapere che dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio potrebbero esserci variazioni causate dalla mobilitazione

Sciopero nazionale indetto per venerdì 17 febbraio da parte dell’organizzazione sindacale Usb, possibili cambiamenti delle corse anche a Macerata. «L’Apm comunica che nel corso della giornata, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio, il Trasporto pubblico urbano potrà subire delle modifiche».

Queste le motivazioni dello sciopero diffuse dall’Usb: «L’assemblea nazionale delle delegate e delegati, del 24 gennaio dell’Unione Sindacale di Base, Lavoro Privato ha lanciato una ampia mobilitazione partendo dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del Trasporto Pubblico nella giornata del 17 febbraio e con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti nella giornata del 3 marzo per rivendicare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli Autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione; del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti, per denunciare l’attuale emorragia degli addetti al settore su tutto il territorio nazionale quale palese testimonianza dell’indisponibilità dei lavoratori a sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e della propria mansione tra pesanti carichi di lavoro, la gravosa responsabilità della mansione e le pesanti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica».