INCHIESTA - Arrestati due albanesi residenti nel Napoletano di 31 e 32 anni, il blitz lungo l'Autostrada del Sole. I complici sono riusciti a scappare e sono stati identificati dopo. Nell'auto trovati oggetti in oro, orologi e banconote. Nei guai anche il titolare di un B&b. Nove i colpi contestati tra Fermano e Maceratese

Nove furti a ridosso del Natale tra Fermano e Maceratesi, scacco matto alla banda di ladri: due arresti e tre denunce. L’indagine è dei carabinieri della Compagnia di Fermo. Arrestati un 31enne e un 32enne, entrambi albanesi, residenti nel Napoletano, bloccati sull’A1. Denunciati i due complici, sempre albanesi residenti nel Napoletano, che sono riusciti a fuggire al blitz e che sono stati identificati successivamente. E il gestore di un B&B.

Nove i furti in abitazione contestati ai quattro tra il 16 ed il 19 dicembre dello scorso anno nei comuni di Sant’Elpidio a Mare (via Cretarola e via Castellano), Porto Sant’Elpidio (via Pescolla), Monte Urano (via San Giovanni), Fermo (via Lamponi) e Monte San Martino (contrada da Molino). Tutta la refurtiva recuperata sarà accuratamente catalogata ai fini del riconoscimento e della restituzione ai legittimi proprietari derubati.

Il blitz nei giorni scorsi, quando i militari sono riusciti a individuare i ladri lungo l’Autostrada del Sole. Così, con la collaborazione della polizia stradale di Frosinone, sono riusciti a intercettare la Fiat 500, presa a noleggio, con a bordo i quattro. Bloccata l’auto lungo l’A1, due dei quattro malviventi sono riusciti a scappare a piedi nelle campagne circostanti. Mentre gli altri due, dopo aver cercato di opporre resistenza per tentare la fuga, sono stati presi. Nel veicolo sono stati trovati oggetti in oro, alcuni orologi e denaro in banconote di diverso taglio, per una somma complessiva pari a 13mila euro, nonché diversi telefoni cellulari, tutto materiale ritenuto provento dei furti.

Nell’i ndagine è stato coinvolto anche il gestore di un B&B nella provincia di Fermo, nel quale i quattro albanesi avevano trascorso alcune notti, utilizzando quella struttura ricettiva come base logistica, dalla quale partire di giorno per i sopralluoghi nelle zone in cui venivano individuate le case da “visitare”, e di sera per eseguire materialmente i colpi. L’uomo è finito nei guai per omessa registrazione di persona in struttura ricettiva.