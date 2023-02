FESTIVAL - Al secondo posto Sethu, in testa alla classifica dopo le serate di giovedì e venerdì, che oltre alle ottime prestazioni come fantagiocatore ha potuto contare per ben quattro serate, da mercoledì a sabato, del bonus da 25 punti riservato al fanalino di coda della classifica generale. Al terzo posto, superando I Cugini di Campagna di soli 5 punti, si inserisce in extremis Rosa Chemical

Dopo la vittoria nella 73esima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni fa il bis e si aggiudica anche il FantaSanremo 2023. L’autore e interprete di “Due vite” ha conquistato 670 punti precedendo Sethu con 500 e Rosa Chemical con 460.

«Decisivo – spiegano i ragazzi del FantaSanremo – il conteggio dell’ultima serata con l’artista di Ronciglione che ha guadagnato 100 punti extra per la vittoria finale, 50 punti per la vittoria del Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e 25 punti il Bonus Radio Italia solomusicaitaliana per la canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festival.

Al secondo posto Sethu, in testa alla classifica dopo le serate di giovedì e venerdì, che oltre alle ottime prestazioni come fantagiocatore ha potuto contare per ben quattro serate, da mercoledì a sabato, del bonus da 25 punti riservato al fanalino di coda della classifica generale. Al terzo posto, superando I Cugini di Campagna di soli 5 punti, si inserisce in extremis Rosa Chemical che con l’estro e l’originalità della sua performance di ieri sera, ha infranto ogni record di bonus raccolti in una singola esibizione».

CLASSIFICA GENERALE FANTASANREMO 2023