MACERATA - Nella Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, il Consiglio delle donne ha organizzato un incontro sulla situazione dei diritti nello Stato asiatico

Partecipato l’incontro “I diritti delle donne e del popolo iraniano” che si è svolto venerdì scorso alla Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti organizzato dal Consiglio delle donne di Macerata. All’iniziativa erano presenti il sindaco Sandro Parcaroli, il vice e assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Francesca D’Alessandro, la presidente della commissione Pari opportunità della Regione Maria Lina Vitturini, la consigliera regionale Anna Menghi, la dottoranda in Legalità, culture politiche e democrazia della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Perugia (dove collabora alla cattedra di Politiche e conflitti dell’Africa mediterranea e del Medio oriente) Martina Biondi, l’avvocato esperta in diritto internazionale della famiglia Mia Santacroce, Mojtaba Sadeghi (che ha frequentato la scuola di giornalismo in Iran e ha studiato alla facoltà di Scienze politiche Unimc) e Bahar Ghaempanah (ex direttrice di banca per 18 anni in Iran, attualmente studentessa dell’Università di scienze della formazione di Macerata, appassionata di pittura – Instagram bahar.teymour).

«Le ricorrenze storiche – ha affermato la presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova – dovrebbero insegnare a evitare il ripetersi degli errori e con essi il bagaglio di orrori ma purtroppo quasi mai questo accade, basti pensare alla situazione in Iran. Le proteste in Iran sono partite dalla forza, il coraggio, la tenacia, la solidarietà delle donne. Le donne sono le eroine, il motore della rivolta, che protestano in modo pacifico, solo con la forza delle idee, per ottenere quello che è un diritto inalienabile: la libertà, in un Paese dove la violazione dei diritti umani è all’ordine del giorno. Tutti i governi occidentali dovrebbero prendere una posizione netta e decisa contro il regime dittatoriale degli ayatollah, affinché venga ripristinato lo stato di diritto».

Nel corso dell’incontro si sono succeduti gli interventi dei vari relatori tra cui quello di Martina Biondi che ha parlato della situazione politica e legislativa in Iran, facendo un confronto tra alcuni aspetti legislativi in relazione ai diritti delle donne prima e dopo la rivoluzione islamica. Mentre l’avvocato Mia Santacroce si è soffermata sulla legislazione che norma i divorzi.

A seguire le testimonianze di Bahar Ghaempanah che ha raccontato come si vive in Iran, i limiti a cui le donne devono sottostare e i pericoli che corrono anche per comportamenti banali ma che ledono i dettami delle autorità religiose, e di Mojtaba Sadeghi che invece ha fatto un confronto politico tra la situazione di ieri e di oggi e ha raccontato come il popolo iraniano fondamentalmente abbia sempre goduto di una certa emancipazione ma che l’attuale regime reprime.

A trarre le conclusioni del confronto è stata la consigliera Anna Menghi con diverse considerazioni sulla grave situazione delle donne in Iran ricordando la storica intervista della scrittrice Oriana Fallaci all’aytollah Khomeini.

Infine c’è stato l’intervento di uno studente iraniano che ha raccontato la sua esperienza e ha evidenziato le difficoltà circa l’apertura di conti bancari e il trasferimento di denaro a causa dell’embargo. A tal proposito la consigliera Anna Menghi ha preso l’impegno di farsi portavoce al Consiglio regionale di questa problematica al fine di interessare il Governo.

A conclusione dell’incontro la comunità iraniana coinvolta ha ringraziato l’amministrazione comunale, la presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova e i convenuti per l’iniziativa, «augurando che altri eventi simili possano essere ripetuti per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato e fondamentale per il futuro della nazione iraniana».