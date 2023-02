CASTELRAIMONDO - I Parodia da alcuni anni si divertono a cantare, ispirandosi liberamente al gruppo che ha partecipato al Festival di Sanremo. E per l'occasione sono stati nella città ligure tra gag e duetti

di Monia Orazi

I Parodia, gruppo di amici che da qualche anno si diverte a cantare, ispirandosi liberamente ai Cugini di Campagna, al Festival di Sanremo. I quattro amici di Castelraimondo hanno preso il camper e sono partiti per la Liguria, destinazione Sanremo, per sostenere e fare il tifo per i loro beniamini.

Fedeli al loro nome e vestiti come i Cugini, si sono divertiti in improvvisati siparietti comici, ad andare per le vie della città, protagonisti di simpatici intermezzi con il pubblico del festival, interviste televisive da parte di diverse emittenti che hanno seguito la kermesse canora, collegamenti da Casa Italia e Casa Siae, ma soprattutto di momenti divertenti insieme ai Cugini di Campagna, quelli veri, in gara al festival. Si sono collegati insieme diverse volte anche sulla pagina Instagram ufficiale del gruppo, ma insieme ai veri Cugini sono stati protagonisti come già avvenuto nel 2019 della trasmissione televisiva Rai Italia Sì, dove hanno duettato insieme. Ormai tra i due gruppi c’è un legame fatto di simpatia e ironia, che si è rafforzato negli anni, nel 2019 i Cugini di Campagna hanno anche tenuto un concerto a Castelraimondo, in occasione dei dieci anni dalla fondazione del gruppo. «Una bella esperienza per noi queste straordinarie giornate a Sanremo- raccontano – è stata la prosecuzione di quanto abbiamo fatto nel 2019, è stata un’esperienza indimenticabile poter respirare il clima del festival, incontrare i Cugini di Campagna e vivere tanti momenti speciali che ci portiamo nel cuore, incontrando dal vivo tanti cantanti e personaggi noti».