ESANATOGLIA - L'uomo è caduto nelle acque dell'Esino in preda alle convulsioni, rimanendo soffocato. Inutili i soccorsi

Tragedia oggi pomeriggio in località Le Vene di Esanatoglia, morto un pescatore 44enne proveniente da fuori zona. L’uomo aveva scelto di trascorrere il pomeriggio festivo nel suggestivo scenario delle Vene ad Esanatoglia. Si è messo a pescare quando all’improvviso è caduto nelle acque dell’Esino in preda alle convulsioni, rimanendo soffocato.

Ad accorgersi che aveva avuto un malore, all’origine del quale sembra esserci una crisi epilettica, un altro uomo che era a pesca poco lontano, che gli ha prestato soccorso tirandolo fuori dall’acqua. Sono stati chiamati i soccorsi ma per il 44enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Quando sono giunti sul posto gli operatori dell’emergenza era ormai morto. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono intervenuti i carabinieri di Matelica per i rilievi di legge.

(m. or.)

(servizio in aggiornamento)